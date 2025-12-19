Episodio 12 | 50:24 MIN La gran decepción 3x12 - Palmira del Campo, organizadora de mercadillos de ricos

50:24 MIN La gran decepción 3x12 - Palmira del Campo, organizadora de mercadillos de ricos HUMOR I PODCAST compartir La gran decepción 3x12 - Palmira del Campo, organizadora de mercadillos de ricos Código copiado









¡Los ricos también lloran! Y tienen casas y mudanzas que hacer... pero de eso ya se ocupa Palmira del Campo directora de gestión de negocio en 'La Moraleja Home' una empresa que ha revolucionado el mercado de lujo en España al ocuparse entre otras muchas cosas de vaciar las casas de los más ricos. ¿Tendrán alguna decepción?