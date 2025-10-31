Episodio 5 51:48 MIN
La gran decepción 3x05 - Lucía Toledano, princesa
Esta semana nos visita una auténtica princesa… de cuentos infantiles. Vive rodeada de magia, animales que hablan y vestidos imposibles de planchar. Pero claro, nadie cuenta que los zapatos de cristal hacen rozaduras, que los príncipes llegan tarde y que los finales felices también tienen días grises. Detrás de cada ‘érase una vez’… hay una buena decepción y Lucía Toledano nos cuenta lo que implica su trabajo como princesa a tiempo parcial. ¡No te lo pierdas!
Temas
- ondacero