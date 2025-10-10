Episodio 2 51:08 MIN
La gran decepción 3x02 - Miguel Ángel Sabadell y los extraterrestres
Hoy en La Gran Decepción miramos al cielo… y no precisamente buscando inspiración.
Nuestro invitado lleva años investigando lo que muchos llaman vida extraterrestre y lo que otros simplemente califican de gran cuento galáctico.
¿Nos visitan realmente? ¿O solo queremos creer que no estamos solos para no sentirnos tan… decepcionantemente humanos?
La gran decepción 1x02 - Miguel Ángel Sabadell y los extraterrestres
Temas
- ondacero