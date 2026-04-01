Episodio 2 | 01/04/2026 Invisibles 1x02: Controles

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La llamada coca contenerizada se transporta camuflada entre toda clase de mercancías o en la propia estructura del contenedor. Rastrear este tipo de alijos, en su mayoría procedentes de Latinoamérica, pasa por una coordenada comunicación de tránsito y por una milimétrica inspección.

En este episodio de Invisibles, el Servicio de Vigilancia Aduanera analiza cómo funciona el tráfico de cocaína en contenedores, una de las rutas más utilizadas por las organizaciones criminales para introducir droga desde América Latina.

A través del testimonio de Ignacio Regueiro, el episodio reconstruye una operación en el puerto de Algeciras en la que se interceptaron 13 toneladas ocultas entre mercancía legal. La detección de esta cocaína en contenedores se basa en el análisis de riesgo, la inteligencia compartida y el uso de escáneres no intrusivos.

El relato muestra cómo se oculta la droga en productos como fruta o en la propia estructura del contenedor, y cómo los controles aduaneros combinan inspección tecnológica y seguimiento policial para identificar la cocaína en contenedores sin alertar a las redes.

Más allá de la incautación, el objetivo es desarticular organizaciones completas mediante entregas vigiladas y cooperación internacional, en un contexto en el que Europa se ha convertido en destino prioritario del narcotráfico.