Episodio 26 | 09/06/2026 Esto no ha pasado 1x26: Mundial infernal

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En 2012, el jugador de béisbol y comentarista Tim McCarver denunció públicamente que era extrañísimo que en los últimos años se hubiesen multiplicado las bolas que terminaban fuera de la cancha. Lo que se llaman 'jonrones'. Las pelotas estaban haciendo trayectorias imposibles. Los propios bateadores sospechaban que las bolas podrían estar trucadas. Pero una investigación descartó tal cosa. McCarver, intuitivamente, planteó otra hipótesis: que "el aire es cada vez más fino". Tenía razón. Un físico y aficionado de los Cubs demostró que el aumento de las temperaturas fomentaba los jonrones. Hoy, el debate sobre el aplazamiento de encuentros o eventos deportivos es ya una realidad cada verano. Dos informes científicos advierten que el Mundial de Fútbol de 2026 puede ralentizarse mientras que el cambio climático condiciona el rendimiento y hasta la salud de los jugadores. Hablamos con el experto en fisiología del deporte Juan del Coso (URJC) y la física y meteoróloga Isabel Moreno sobre cómo el nuevo clima (y el negacionismo) hace daño.