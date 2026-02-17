Episodio 10 | 17/02/2026 Esto no ha pasado 1x10: Lo que hay tras el diluvio

Hay un lugar en el mundo que vive en una eterna tormenta. El relámpago del Catatumbo es un fenómeno que cada noche provoca la descarga de cientos de rayos en el lago Maracaibo. En 2010, por primera vez, la tormenta cesó durante cuatro meses, sin aparente explicación, coincidiendo con el desmayo de una muchacha, el día de su cumpleaños. El cambio climático muchas veces nos lleva a fenómenos inexplicables o nuevos, a los que o bien damos respuesta con realismo mágico o bien, con ciencia a prueba de bulos. Las agencias meteorológicas y climáticas de medio mundo están siendo atacadas en los últimos años por un negacionismo que cala como una lluvia fina. De la conspiranoia al desmantelamiento institucional. Rubén del Campo, portavoz de Aemet, recibe amenazas e insultos recurrentes y de forma organizada, de modo similar a presentadores del tiempo como Joanna Ivars. ¿Cuestión de algoritmos? ¿En qué sí deberíamos ser exigentes con Aemet?