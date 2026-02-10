Episodio 9 | 10/02/2026 Esto no ha pasado 1x09: ¿La revolución Ozempic será el fin de la comida basura?

En 2009, Danny Cahill se vió envuelto en confeti tras haber perdido 108 kilos delante de las cámaras del programa de TV 'The Biggest Loser'. Lo que no podía imaginar es que terminaría siendo, también, protagonista de un experimento científico que ningún comité de ética habría aprobado nunca. El 'reality' había alterado para siempre el metabolismo de sus concursantes de manera que los médicos no podían comprender. Ahora, más de una década después, con el show cancelado, la historia de la obesidad y la diabetes está dando un giro con la generalización de medicamentos que regulan el apetito, tipo 'Ozempic', que están facilitando pérdidas de peso sin precedentes. A tal punto que las industrias de la comida basura y el alcohol están empezando a sentirlo. ¿Vamos a un futuro en que desaparezcan? Se lo preguntamos a dos de los padres del Ozempic, Jens J. Holst y Daniel Drucker. Y a la investigadora Guadalupe Sabio (CNIO). Ella ha descubierto otro mecanismo de pérdida de peso y salud cardiovascular: cómo el frío quema la grasa parda y por qué sólo funciona en algunos individuos.