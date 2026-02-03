Episodio 8 | 03/02/2026 Esto no ha pasado 1x08: Crímenes paleolíticos

El hallazgo de un cráneo con una doble perforación en Burgos nos coloca ante el primer asesinato de la historia jamás documentado. Nohemi Sala es su particular forense e inspectora 'policial' del pasado, que trata de reconstruir el puzle de este caso de otros tantos. Porque en la sima de los Huesos de Atapuerca hay una acumulación de restos que presentan también signos de violencia que todavía no tienen explicación. Pero también han aparecido evidencias de amor y cuidados a personas enfermas, heridas o con discapacidad, como una niña llamada Benjamina, que recibió cuidados durante 10 años hasta… ser finalmente asesinada. Tecnología punta que investiga crímenes presentes sirve también para tratar de responder a una gran pregunta doble: ¿Por qué asesinamos desde hace más de 400.000 años? ¿Por qué cuidamos del débil si era antievolutivo?