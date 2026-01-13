Episodio 5 | 13/01/2026 Esto no ha pasado 1x05: Lo que Groenlandia esconde

En 2004, un radar de la NASA detectó una ciudad oculta sepultada por el hielo en Groenlandia. Miles de metros cuadrados en medio de la nada, que resultaron ser un campamento secreto de EE.UU., abandonado en los años sesenta. El deshielo ártico está facilitando no sólo su emergencia. Amenaza con la descongelación de sus residuos (incluidos algunos nucleares). Pero, además, el calentamiento global está facilitando el paso de buques por sitios antes eternamente congelados y, con ello, teóricamente, la minería. E, incluso, alienta las utopías ciberlibertarias de quien quiere montar un estado basado en criptomonedas y centros de datos en lugares gélidos. Algunos de esos lugares, ahora fundidos o quebradizos, fueron recorridos en trineo por el explorador Ramón Larramendi, quien ahora vive allí buena parte del año. Charlamos con él sobre las intenciones de EE.UU., Rusia y China en el Ártico, con Marc Oliva, del cambio global que impulsa el calentamiento. Y con la mayor experta en antiguos hielos groenlandeses, Dorthe Dahl-Jensen.