Episodio 4 | 42:11 MIN Esto no ha pasado 1x04: "Mi madre nunca llegó a nacer"

Esto no ha pasado 1x04: "Mi madre nunca llegó a nacer"









En el año 2002, Lydia Fairchild se quedó en paro, embarazada y en pleno proceso de divorcio. Los abogados le exigieron una prueba de paternidad de sus anteriores hijos. Efectivamente, el padre era su ex. Pero la madre… no era ella según la prueba de ADN. El bebé que nació poco después tampoco tenía sus genes. ¿Qué estaba pasando? Charlamos con el biólogo molecular Alfonso Martínez Arias para desmontar aquello de que todo está en tus genes. Y con el hombre que implantó el único DNI del mundo que funciona sólo con datos biométricos, la India. En realidad, estamos en manos de nuestras propias células. Hasta para decir quién es nuestra madre.