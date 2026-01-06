ondacero.es
Esto no ha pasado

Episodio 4 | 42:11 MIN

Esto no ha pasado 1x04: “Mi madre nunca llegó a nacer”

Esto no ha pasado
  • 42:11 MIN

Esto no ha pasado 1x04: “Mi madre nunca llegó a nacer”

ciencia

compartir
Esto no ha pasado 1x04: “Mi madre nunca llegó a nacer”

En el año 2002, Lydia Fairchild se quedó en paro, embarazada y en pleno proceso de divorcio. Los abogados le exigieron una prueba de paternidad de sus anteriores hijos. Efectivamente, el padre era su ex. Pero la madre… no era ella según la prueba de ADN. El bebé que nació poco después tampoco tenía sus genes. ¿Qué estaba pasando? Charlamos con el biólogo molecular Alfonso Martínez Arias para desmontar aquello de que todo está en tus genes. Y con el hombre que implantó el único DNI del mundo que funciona sólo con datos biométricos, la India. En realidad, estamos en manos de nuestras propias células. Hasta para decir quién es nuestra madre.

Te puede gustar

Scrooge y marley horizontal

Scrooge & Marley

Los reyes Magos y el carbón mágico Row

Los Reyes Magos y el carbón mágico

Caso

Caso

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer