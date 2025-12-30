Episodio 3 | 45:27 MIN Esto no ha pasado 1x03: Pompeya no fue como te la contaron

45:27 MIN Esto no ha pasado 1x03: Pompeya no fue como te la contaron









En 2020, un equipo descubrió un cerebro humano convertido en una pieza de vidrio, en Pompeya. Perteneció a un habitante que murió en su cama durante la fatal erupción del Vesubio en el 79 d.c. Sin embargo, el proceso de vitrificación abría nuevos interrogantes. Entre otros, los de la supuesta fecha de la catástrofe. La aparición de un grafiti con una fecha 'imposible' ha cambiado nuestra manera de pensar en Pompeya. Desde Plinio el joven, se ha creído que la erupción que acabó con la ciudad sucedió repentinamente en agosto. Pero había piezas que no cuadraban en la reconstrucción del suceso. ¿Por qué aparecían restos fósiles de frutas de otoño? ¿Por qué era imposible que ese cerebro de vidrio fuera producto de un proceso fósil normal? Ni los habitantes encontrados abrazados eran familia, ni murieron por las cenizas. Deshacemos mitos con el historiador Néstor F. Marqués y el geólogo Nahum Méndez.