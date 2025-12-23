Episodio 2 | 43:02 MIN Esto no ha pasado 1x02: El ángulo mágico del grafeno

43:02 MIN Esto no ha pasado 1x02: El ángulo mágico del grafeno









En 1997, dos investigadores hicieron levitar una rana. Este desafío a la gravedad fue presentado como un exótico efecto magnético que no buscaba una aplicación práctica inmediata. De inmediato, se llevaron un premio IGNobel, que premia lo más bizarro de la ciencia. Lo que no podían imaginar es que aquella rana les llevaría directos al Nobel. El grafeno es un material presentado con propiedades que parecían sacadas de un cómic de Marvel: más fuerte que el acero, flexible, mejor conductor electrónico que el más potente cable del mundo. Puede llegar a ser prácticamente invisible. Y además, con un pequeño giro, se vuelve… ¿mágico? No es prestidigitación, sino ciencia de frontera que, sin embargo, está tropezando con algunos retos para ser cotidiana y cambiarlo todo. Charlamos con alguien que también puede llevarse un Nobel, el investigador del MIT Pablo Jarillo-Herrero, descubridor del grafeno de ángulo mágico.