Cuchara palo

Episodio 9 31:42 MIN

Cuchara de palo
  • 31:42 MIN

PODCAST | GASTRONOMÍA

compartir
Ha conseguido tener 1.200.000 seguidores haciendo recetas veganas. Gloria Carrión Moñiz, más conocida como La Gloria Vegana, nos cuenta cómo el veganismo ha pasado de ser algo underground a una tendencia global. Además, reflexiona sobre la ética al trabajar con marcas, la presión de ser un referente y el boom de los restaurantes veggie no como una moda pasajera sino como un cambio real de conciencia sobre la alimentación.

