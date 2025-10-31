Episodio 9 31:42 MIN Cuchara de palo 2x9| Gloria Carrión "Me metí en el veganismo por evitar el maltrato animal"

Ha conseguido tener 1.200.000 seguidores haciendo recetas veganas. Gloria Carrión Moñiz, más conocida como La Gloria Vegana, nos cuenta cómo el veganismo ha pasado de ser algo underground a una tendencia global. Además, reflexiona sobre la ética al trabajar con marcas, la presión de ser un referente y el boom de los restaurantes veggie no como una moda pasajera sino como un cambio real de conciencia sobre la alimentación.