Cuchara de palo

Episodio 26 | 20/02/2026

Cuchara de palo 2x26 | Lucía Freitas: "Hay que pasar del egochef al ecosistema"

  • 38:51 MIN

GASTRONOMÍA

Episodio especial desde la Gala de los Soles Guía Repsol en Tarragona, donde 83 nuevos establecimientos se incorporaron al listado oficial. Hablamos con María Ritter, directora de la Guía Repsol, sobre las tendencias actuales y los criterios de evaluación de sus inspectores para conceder los galardones. Además, conversamos con Lucía Freitas, gran protagonista de la noche al recibir los tres Soles para su restaurante A Tafona (Santiago de Compostela). Madre, cocinera y la activista tras Amas da Terra, Lucía defiende un cambio de paradigma: abandonar el individualismo para construir una gastronomía basada en la conexión con el entorno y en crear comunidad.

