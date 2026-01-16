Episodio 21 | 16/01/2026 Cuchara de palo 2x21 | Rafa de Bedoya: "Aleia está todavía al 60%; la tercera estrella es el camino para seguir mejorando"

31:32 MIN Cuchara de palo 2x21 | Rafa de Bedoya: "Aleia está todavía al 60%; la tercera estrella es el camino para seguir mejorando" GASTRONOMÍA









Conversamos con Rafa de Bedoya, el chef jerezano que ha conquistado Barcelona desde los fogones del restaurante Aleia, que recibió hace pocos meses su segunda estrella Michelin. Descubrimos su particular visión de la cocina, que pivota entre la técnica francesa, el alma de Jerez y el producto catalán. Nos habla de su experiencia en grandes casas como Azurmendi y El Celler de Can Roca, y de su ambición de seguir creciendo sin perder la humildad. Confiesa, además, sus ganas de volver a poner un pie en el sur y abrir un restaurante gastronómico en Sevilla.