Cuchara de palo

Episodio 20 | 33:00 MIN

Cuchara de palo 2x20 Nika Shevela | "Uno de cada cuatro jóvenes ha dejado de beber alcohol"

Cuchara de Palo
  • 33:00 MIN

Cuchara de palo 2x20 Nika Shevela | "Uno de cada cuatro jóvenes ha dejado de beber alcohol"

GASTRONOMÍA

Cuchara de palo 2x20 Nika Shevela | "Uno de cada cuatro jóvenes ha dejado de beber alcohol"

¿Estamos ante el fin de la hegemonía del alcohol en nuestra cultura social? Los datos no mienten: el consumo está cambiando y la Generación Z lidera una retirada consciente hacia hábitos más saludables. En este episodio de Cuchara de Palo, conversamos con la sumiller y divulgadora Nika Shevela, fundadora de Lagom Somm y experta en la comunicación de bebidas sin alcohol. Nika nos ayuda a entender conceptos como el Dry January o el Zebra Striping y nos descubre que el universo "sin" va mucho más allá de quitarle el grado al vino.

