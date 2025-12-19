ondacero.es
Cuchara de palo

Episodio 17 | 33:50 MIN

Cuchara de palo 2x17 | Paolo Montanaro: "Si nieva, dejamos de buscar, las huellas trazarían el mapa hacia la trufa blanca"

Cuchara de Palo
  • 33:50 MIN

GASTRONOMÍA

Nos sumergimos en el corazón de Alba junto a Paolo Montanaro, alma de Tartuflanghe, para desvelar los secretos del "diamante blanco" de la gastronomía, la trufa blanca del Piamonte italiano. Conocemos de cerca el ancestral ritual del trifolao, la importancia del suelo calcáreo y cómo el cambio climático desafía a este hongo indomable que solo se encuentra, nunca se cultiva. Paolo nos da consejos expertos para distinguir la calidad real de la trufa y las claves para conservarla en la nevera de casa.

