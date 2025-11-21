ondacero.es
Cuchara de palo

Episodio 12 | 29:20 MIN

Cuchara de Palo 2x12: Antonio Serrano : "Hemos conseguido rebajar el grado alcohólico de nuestras garnachas de 14,5 a 11 grados"

  • 29:20 MIN

PODCAST | GASTRONOMÍA

Antonio Serrano Espinosa, presidente de la D.O. Cariñena, tiene claro que el vino debe evolucionar para atraer a los nuevos consumidores. En un esfuerzo por modernizar esta Denominación de Origen, una de las más antiguas de España, han lanzado la "Garnacha nueva de Cariñena". ¿El objetivo? Ofrecer un vino fresco y ligero de tan solo 11 grados, frente a los habituales 13 o 14,5 grados de sus variedades autóctonas, la garnacha y la cariñena. Además de hablarnos del "vino de las piedras", nos da las claves para disfrutar de la gastronomía de la zona en especial de la exquisita trufa negra aragonesa.

