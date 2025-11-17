ondacero.es
Cuchara de palo 2x11 | Benjamin Vogel, juez del World Cheese Awards desvela que un queso español "casi gana" la final

PODCAST | GASTRONOMÍA

Directamente desde Berna (Suiza), epicentro mundial del queso durante la celebración de los World Cheese Awards, Anna Riera conversa con Benjamin Vogel. Como maestro quesero, afinador y juez del certamen, Voguel nos ofrece una visión única de este "mundial" gastronómico que ha contado con más de 5.000 quesos a concurso. En la entrevista, nos explica qué busca exactamente un juez para otorgar una medalla y nos confiesa que un queso de cabra español rozó la victoria en la gran final. Además, comenta la gran noticia: Córdoba será la ciudad anfitriona de este concurso planetario en 2026.

