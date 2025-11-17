Episodio 11 | 32:05 MIN Cuchara de palo 2x11 | Benjamin Vogel, juez del World Cheese Awards desvela que un queso español "casi gana" la final

Directamente desde Berna (Suiza), epicentro mundial del queso durante la celebración de los World Cheese Awards, Anna Riera conversa con Benjamin Vogel. Como maestro quesero, afinador y juez del certamen, Voguel nos ofrece una visión única de este "mundial" gastronómico que ha contado con más de 5.000 quesos a concurso. En la entrevista, nos explica qué busca exactamente un juez para otorgar una medalla y nos confiesa que un queso de cabra español rozó la victoria en la gran final. Además, comenta la gran noticia: Córdoba será la ciudad anfitriona de este concurso planetario en 2026.