Episodio 12 | 27/03/2026 Atando cabos 3x12: El mapa de la corrupción

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El próximo día 7 de abril comienza en el Tribunal Supremo la vista oral del primero de los muchos casos de corrupción que tenemos por delante y que afectan al PSOE y ex miembros del Gobierno de Sánchez. El conocido como Caso de las mascarillas, o caso Ábalos, el que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por actuar en mitad de lo peor de la pandemia de manera coordinada, según el auto del Supremo, para obtener beneficios económicos de la venta de material sanitario mediante la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas aprovechando la posición de influencia de Ábalos, tanto en el Gobierno como en el PSOE, donde ocupaba el cargo de secretario de organización.

Ábalos se enfrenta a una petición de 24 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, una pena superior a la solicitada para Koldo García, que asciende a 19 años y medio. No obstante, las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para ambos.

Por su parte, Víctor de Aldama afronta una solicitud de pena menor, de 7 años de prisión, debido a que las acusaciones valoran su colaboración con la justicia tras haber reconocido el pago de comisiones ilegales. Colaborar con la Fiscalía, entregar pruebas, autoinculparse y comprobar que lo aportado con Aldama se correspondía con la realidad de lo sucedido.

Este es el primer caso que se va juzgar. Pero donde están, en que fase se encuentran el resto de los casos, muy graves, que afectan a los mismos y otros protagonistas del PSOE y del Gobierno?

Te lo cuento resumido en los próximos minutos.