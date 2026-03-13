Episodio 10 | 13/03/2026 Atando cabos 3x10: Corrupcion verde

El caso Forestalia. No se habla demasiado de él. Bien es cierto que estamos rodados ya saturados de información y que en las últimas dos semanas desde el inicio de los ataques de Irán solo se habla inevitablemente de ello. Pero de entre los numerosos casos de corrupción se le ha prestado poca atención a este. La nefasta utilización y aprovechamiento de la transición energética, para obtener contratos y beneficios supuestamente delictivos. La corrupción verde. Se investiga una presunta trama de corrupción en la tramitación de grandes parques eólicos y solares. Entre los detenidos, un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, persona de máxima confianza de la entonces ministra Teresa Ribera. La Guardia Civil habla de posible prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo. Más de medio centenar de proyectos están bajo la lupa.