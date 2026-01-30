Episodio 4 | 30/01/2026 Atando cabos 3x04: El teorema de Puente

Esta semana ha comparecido en el Senado el ministro responsable, en otras cosas, de la seguridad ferroviaria, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta semana la Comisión de investigación de expertos de accidentes ferroviarios confirmaba lo que ya había adelantado: que el accidente de Adamuz se produjo por un fallo en el mantenimiento de la vía.

Con independencia de la investigación judicial que está llevado a cabo un juzgado de Montoro, en Córdoba. Con independencia de las indemnizaciones obligadas a las víctimas, heridos y familiares de los fallecidos. Hay algo que en cualquier democracia que se precie, en todas las democracias de nuestro entorno, ha ocurrido: la responsabilidad política.

El caso más reciente fue la del ministro de Construcción, Transporte e Infraestructura de Serbia, en el año 2024, se produjo el derrumbe de la marquesina de la estación de tren de la segunda ciudad más grande de Serbia, donde fallecieron 16 personas. La estación fue renovada entre 2021 y 2024 y el propio ministro participó en su inauguración. Al día siguiente de producirse esta tragedia, el ministro dimitió.

O en Grecia el 28 de febrero de 2023, en el accidente ferroviario de Tesalia. Este incidente se llevó la vida de 57 personas y dejó 85 heridos, tras producirse un choque entre dos trenes. Al día siguiente (el 1 de marzo), el ministro de Infraestructura y Transporte anunció su dimisión.

El ministro se hizo una pregunta en voz alta en su comparecencia en el Senado: ¿Se pudo hacer mejor tras el accidente, se puede hacer mejor en esta gestión?....y él mismo se respondió:….NO

Las intervenciones posteriores acorralaron al ministro exigiendo su dimisión y no solo desde el PP. Desde el PNV se le dijo que había jugado con la ruleta rusa, y esta vez había salido bala. Y desde Junts se pedía también la dimisión inmediata. E inventaban el llamado Teorema de Puente: Decir que se invierte como nunca, para luego ejecutar y cuidar como siempre.