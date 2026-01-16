ondacero.es
Atando cabos

Episodio 2 | 16/01/2026

Atando Cabos 3x02: El PNV en los informes de la UCO

Atando Cabos 3x02
  • 14:00 MIN

Atando Cabos 3x02: El PNV en los informes de la UCO

ACTUALIDAD

Atando Cabos 3x02: El PNV en los informes de la UCO

Ante el volumen importante de información que conocimos en los informes de la UCO entregados al juez del Tribunal Supremo semanas antes de Navidad hubo cuestiones, detalles de la investigación interesantes que pasaron algo mas desapercibidas. Centrados, como es obvio, en las actividades presuntamente ilícitas de Santos Cerdán y de su empresa “Servinabar”. De como el modus operandi consistía en presentarse a concursos de la mano de una gran empresa, concursos presuntamente amañados con anterioridad. De como luego percibía un porcentaje de mordidas. Además de todo lo relacionado con Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, en el informe 96/2025 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado al magistrado, existía un archivo de Word titulado «PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV.docx» y que recoge las exigencias de nombramientos que el Partido Nacionalista Vasco trasladó al PSOE en los días inmediatamente posteriores a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018.

