Atando cabos

Episodio 1 | 13:48 MIN

Atando cabos 3x01: Descolocados ante Venezuela

Descolocados todos. Gobierno, PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos, los colectivos de venezolanos en el exilio, la oposición política dentro y fuera de Venezuela. Atónitos la mayoría. La reacciones en España de lo ocurrido en Venezuela, la operación militar primero, la detención de maduro después, y los planes posteriores han sido contradictorias, extrañas, y sobre todo cambiantes. De hecho la reacción primera de cualquiera de ellos no tiene nada que ver con la reacción posterior.

En el Gobierno se apresuraban a condenar la violación del derecho internacional por parte de EEUU. Pero rápidamente y al mismo tiempo recordaban en todos y cada uno de los mensajes en redes sociales y comunicados oficiales, que Maduro no era un presidente legitimo de y que Venezuela estaba bajo la dominación de un régimen. Términos y reconocimiento que anteriormente no utilizaban. De hecho, les cuesta y les costó mucho reconocer la ilegalidad y el fraude electoral en Venezuela. Y el reconocimiento de Edmundo González como presidente legitimo.

Pero la mayor descolocación del Gobierno en el asunto de Venezuela tiene que ver con la figura del ex presidente socialista Rodríguez Zapatero y el supuesto papel jugado en toda esta operación. Apoyando a Delcy Rodríguez como presidenta y compartiendo los postulados de Trump. Es decir que tenemos a Zapatero casi de aliado de Trump, mientras el Gobierno denuncia la operación del presidente de los EEUU. Y al mismo tiempo Sánchez sin compartir en su totalidad la postura de la UE que pide que sea la oposición venezolana encabezada por Maria Corina Machado y Edmundo González

Pero el descoloque del PP es también evidente. De apoyar en un primer momento la operación de Trump para desalojar del poder al dictador Maduro, a no entender la tutela ahora de EEUU a la número dos de Maduro, Delcy Rodriguez. Cambio de posición en el mismo día conforme se iban conociendo los movimientos. Pasado del apoyo a la crítica al Presidente de los EEUU por no contar para transición a la democracia en Venezuela con la oposición venezolana. Aunque mantienen que Venezuela está mejor sin Maduro.

Algo que también le ocurrió a VOX. De forma más intensa si cabe. De apoyar sin fisuras la intervención de Trump a permanecer en silencio, callados y atónitos ante la tutela y protección de EEUU a la vicepresidenta de Maduro.

Y es que el panorama es complejo se mire por donde se mire: Un populista descontrolado que sólo busca el interés económico y comercial como Trump apoyando a un régimen comunista como el de Delcy Rodríguez por ese mismo interés. Y a la espera de la evolución de los acontecimientos….todos descolocados.

