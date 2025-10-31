Episodio 36 13:27 MIN Atando cabos 2x36 | La decisión de los socios: elecciones en 2026

13:27 MIN Atando cabos 2x36 | La decisión de los socios: elecciones en 2026









Ni agotar legislatura. Ni año 2027, ni aguantar hasta la extenuación. Las elecciones, todos, los socios de Sánchez y muchos dentro del PSOE la ven o en la próxima primavera de 2026 o el otoño de ese mismo año.

La decisión de esta semana de Junts de romper definitivamente cualquier lazo político con el Gobierno de Sánchez, la decisión explícita de no apoyar ningunos Presupuestos Generales del estado, ni ninguna Ley importante, ha caído como una losa en Moncloa.

Aunque el Gobierno se faje en decir que nada cambia, que todo sigue igual, a juzgar por los esfuerzos de última hora que han hecho a la desesperada para que eso no ocurra, por los intentos diplomáticos para que Alemania se aviniera a hablar de lenguas cooficiales, por los esfuerzos a la desesperada de Zapatero a última hora, no parece que el Gobierno considerara la ruptura de Junts como algo normal. Lo iremos viendo.

Los socios, hasta los más sanchistas coinciden en que las elecciones generales se adelantarán a 2026.