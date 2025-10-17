Episodio 33 12:08 MIN Atando cabos 2x33: ¿Qué ocurrió en marzo de 2022? Fecha clave en la trama de corrupción

Una fecha. Un mes, un año que marca un punto de inflexión en la trama de corrupción de Abalos, Koldo, Santos Cerdán. En la trama de corrupción que rodea y acosa al PSOE y al Gobierno. Marzo de 2020.

Hace pocos días, tras una investigación del diario The Objetive, todos hemos podido ver con nuestros ojos una de las imágenes que quedaran en la retina de este caso: los fajos de billetes de 50 euros metidos en cajas de folio, y las bolsas de billetes de 100 euros encima de la mesa del ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE. Cientos, miles de euros en metálico que no se corresponden a priori con gastos menores de representación como ha venido sosteniendo oficialmente.

Las imágenes son fotogramas de un vídeo competo en el que se puede comprobar el despacho del ministro y una armario con muchas mas bolsas llenas de dinero. Ese video se grabó en marzo de 2020. Una semana antes, según desvelaba el informe de la UCO, Ábalos en una conversación con Koldo, su asesor, le pide un paquete de folios. Al día siguiente, Koldo le escribe diciendo: ya tienes el paquete de folios ( billetes de 50 euros según argot de la trama)

Pero es que unos días antes , según el propio informe de la UCO, la mujer de Koldo se desplazó a Navarra con billetes de 500 euros( chistorras, según el lenguaje utilizado por los implicados) para cambiarlos por billetes de menor tamaño en cuantía.

Pero es que también meses después de ese mismo 2020 es cuando una empresaria imputada en la trama de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional asegura que entregó en mano en mano en la sede del PSOE de Ferraz dos bolsas con dinero en metálico. Dos entregas de un total de 90.000 euros.

Marzo de 2020. En ese año también ocurrieron otras cosas, con datos significativos. El origen de la trama de corrupción es anterior, desde antes de 2018. Pero fue en el año 2020, el año el aldabonazo