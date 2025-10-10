ondacero.es
Atando cabos

Atando Cabos 2x32: La corrupción, ¿Qué corrupción? Las mujeres de Ábalos

Vivimos precipitadamente los acontecimientos relacionados con los escándalos de corrupción. Y Se ha instalado la ansiedad de estar pensando en lo que va a ocurrir, sin detenernos en lo que está pasando. Cuando aparece o desvela una novedad, informe de la UCO, decisión judicial, citación, ya rápidamente comenzamos a pensar y hablar de lo que queda por venir, de que lo que vendrá será más y más escandaloso, sin masticar, sin estudiar, sin reflexionar en lo que ya está pasando. Ha ocurrido esta semana con el ultimo informe de la UCO, el de os sobres con chistorras ( los billetes de 500 EUROS según el argot de la trama corrupta)….Se hablaba precipitamente de financiación irregular, o de No financiación irregular. Sin esperar a lo que interprete jueces y ficales. Reaccionaban desde el Gobierno sin reparar en lo que tenemos de momento. Y entre lo que tenemos, el uso de fondos públicos para gastos en prostitutas

