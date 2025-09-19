La mirada económica 2x31: Crece la piratería digital
Junts aprieta la s tuercas al Gobierno. Se lo pone difícil en los Presupuestos del Estado. La formación independentista vende cada vez más caro su apoyo en Bruselas mientras alcanza acuerdos confusos para la obligatoriedad de atender en catalán en los servicios al cliente si algún usuario así lo reclama. Junts dice que esta norma será para toda España. El Gobierno matiza que la utilización del catalán y el resto de las lenguas cooficiales será en las Comunidades Autónomas donde se hablan. Entremedias están los empresarios que se quejan de que nadie les ha consultado y que supondrá un incremento de costes. En esta edición también nos acercamos a la Piratería en los bienes digitales. En el último año aumentó un 9% e impidió la creación de 188.000 empleos, según nos explica Carlota Navarrete la directora de la Coalición de Creadores e industrias de contenidos.