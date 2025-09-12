PODCAST

La mirada económica 2x30: las eléctricas advierten sobre la saturación del sistema

Las eléctricas han advertido que, de media, el 83% de los nudos de conexión eléctricos de España están saturados. Esto es lo que se desprende de los informes presentados esta semana en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y esto supone un freno al desarrollo económico, pues retrasa la inversión en factorías, fábricas, industrias, comercios y centros de datos. De paso, se impide el empleo. El año pasado, de los 60 gigavatios solicitados solo se cubrieron seis. Y esto significa que algunas inversiones se trasladan a otros territorios. Hablaremos de lo que está ocurriendo con Marina Serrano, la presidente de AELEC, la patronal eléctrica. Y todo esto en una semana donde el Gobierno ha visto como naufragaba su proyecto de Reducción de Jornada Laboral y el Consejo del Sabadell rechaza oficialmente la OPA del BBVA.

Ignacio Rodríguez Burgos

Madrid |

