La mirada económica 2x29 | Más crecimiento, menos bienestar: la paradoja de la economía española
Regresamos de las vacaciones tan afortunados o pobres de cómo nos fuimos. El caso es que España lidera el crecimiento económico en Europa, pero también está en el grupo que encabeza la tasa de pobreza. Mejora ligeramente, pero continuamos como quinto país con el más alto nivel de carencia material y social severa, según un análisis de Funcas. Mucho tienen que ver la inflación, los salarios y el coste de la vivienda. El precio de las casas se eleva un 12,7% en el segundo trimestre, según el INE, el índice más alto desde 2007. A todo esto, el curso económico se reanuda con intensidad, con la guerra aérea entre Ryanair y AENA, el anuncio del Ministro Osca Puente de que nos quedan tres años de incidencias en el ferrocarril y con la aprobación por la CNMV de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El lunes 8 de septiembre se abre el periodo para la aceptación o no de la oferta.