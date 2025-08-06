Grandes Hitos 1x07: Ser mujer en un mundo de hombres, con Laia Sanz

En este episodio de Grandes Hitos, nos adentramos en una de las trayectorias más impresionantes del deporte español con Laia Sanz, referente absoluto del motociclismo mundial y pionera donde pocas mujeres se han atrevido a competir. Acompañada por Juanma López Iturriaga y Fernando Romay, Laia repasa sus inicios sobre una moto a los cuatro años, su camino hasta coronarse 14 veces campeona del mundo de trial, su irrupción en el Dakar y su transición reciente al mundo del rally en coche. Todo ello marcado por una constante: romper barreras en un universo históricamente masculino.

Con humildad y determinación, Laia relata cómo fue abrirse paso en competiciones donde directamente no existían categorías femeninas. Desde competir de igual a igual contra chicos desde niña, hasta batirse con los mejores en el Dakar, donde llegó a ser 9.ª en la general en moto —un hito inédito—, Sanz expone sin victimismos las desigualdades, prejuicios y dificultades que ha tenido que enfrentar por el simple hecho de ser mujer en el deporte del motor. Pero también deja claro que su motor ha sido siempre la pasión, no la revancha.

A lo largo de la conversación, descubrimos su filosofía de vida basada en la autoexigencia, el inconformismo y el amor por el riesgo. Desde su paso al coche para alargar su carrera sin renunciar a la adrenalina, hasta los retos técnicos, físicos y emocionales de un Dakar en el que la resistencia se mide en horas, temperaturas extremas y decisiones mecánicas en mitad del desierto. Laia también reflexiona sobre la maternidad del miedo, la importancia del respeto entre pilotos y el espíritu de solidaridad que aún sobrevive en este tipo de aventuras extremas.

Este episodio no solo es una crónica de éxitos deportivos, sino también un retrato de la tenacidad, la identidad y la inspiración. Laia Sanz ha abierto camino —literal y simbólicamente— para nuevas generaciones de niñas y adolescentes que hoy ya no ven la moto como una rareza femenina. Y lo hace con una consigna clara: “Hoy vencí a mi yo de ayer”. Una frase que resume el espíritu de quien ha aprendido a mirar de frente el peligro… y acelerar.

