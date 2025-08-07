Grandes Hitos 1x06: Manda el árbitro, con Daniel Hierrezuelo

En este episodio de Grandes Hitos, nos ponemos en la piel de una de las figuras más solitarias, juzgadas y necesarias del deporte: el árbitro. Y lo hacemos con uno de los grandes del baloncesto español, Daniel Hierrezuelo, que lleva más de 900 partidos arbitrados en la ACB y una trayectoria que abarca casi tres décadas en la élite. Acompañado por Juanma López Iturriaga y Fernando Romay, Hierrezuelo se sincera sobre el vértigo de tomar decisiones en medio del clamor de 15.000 personas, el vértigo de equivocarse y la necesidad de mantener la calma cuando todo el mundo parece en contra.

Entre risas, recuerdos y anécdotas, el episodio se adentra en el lado humano del arbitraje: desde cómo se forma un colegiado, qué le motiva a seguir, hasta cómo se gestiona el error propio sin caer en la tentación de la compensación. Daniel desvela detalles poco conocidos, como el trabajo semanal de scouting, la evaluación técnica tras cada partido y la importancia del lenguaje corporal, que en su caso se entrena incluso frente al espejo. A lo largo del episodio, se desmonta el mito del árbitro invisible, para revelar a un profesional apasionado, competitivo y comprometido.

La conversación también reflexiona sobre la evolución del arbitraje: desde aquellos jueces protagonistas de los años 80 a la figura más colectiva y discreta del presente. Se analizan los cambios en el reglamento, las dinámicas de relación con jugadores y entrenadores, y los retos que conlleva ejercer autoridad en un deporte cada vez más exigente —dentro y fuera del campo. Con ironía y autocrítica, Hierrezuelo reivindica la dignidad del árbitro sin idealizarlo, pero con plena conciencia de su rol fundamental en el espectáculo.

Este episodio es una invitación a mirar el deporte desde otro ángulo: el del que no mete canastas, ni entrena tácticas, pero sin el cual no habría partido. “Pitar es más difícil que decir mi apellido”, bromea Daniel, mientras deja claro que más allá de los silbatos hay humanidad, vocación y memoria. Porque como repiten Iturriaga y Romay, los árbitros pueden despertar enfados... pero también admiración cuando se les escucha.

