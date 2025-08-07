Grandes Hitos 1x05: La disciplina, con Damián Quintero

En este episodio de Grandes Hitos, exploramos la exigente soledad del deporte individual de la mano de Damián Quintero, uno de los mejores karatecas del mundo y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Acompañado por Juanma López Iturriaga y Fernando Romay, Damián nos sumerge en un mundo en el que no hay adversarios visibles, no hay compañeros al lado, y la perfección se convierte en el único juez. Practicar kata es enfrentarse a uno mismo, a los límites del cuerpo, la mente y la técnica, día tras día, frente a un espejo.

Damián narra con detalle los momentos previos a su histórica final olímpica, el peso mental de competir en solitario y el alivio de encontrar en la rutina la serenidad necesaria para brillar. También reflexiona sobre la dureza psicológica de su disciplina, donde el resultado es evaluado por jueces con criterios subjetivos y, a veces, desconocimiento técnico. La búsqueda de la perfección absoluta —aun sabiendo que no existe— se convierte en el motor silencioso de cada entrenamiento.

A lo largo del episodio se revelan aspectos poco conocidos de su trayectoria: desde su formación como ingeniero aeronáutico hasta su rutina diaria de preparación física y técnica, pasando por las consecuencias económicas y emocionales de que el karate haya sido excluido de París 2024. Damián se muestra cercano, disciplinado, perfeccionista, pero también humano, con momentos de duda, humor y una conexión profunda con los valores del arte marcial que ha marcado su vida.

Más allá de las medallas, este episodio es una lección sobre la constancia, la humildad y la lucha interna que implica querer superar, cada día, a la versión de uno mismo del día anterior. “Hoy vencí a mi yo de ayer” es la frase que lo acompaña y resume su filosofía. Y es también el legado de un deportista que ha convertido la disciplina en un modo de vida.

