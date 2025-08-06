Grandes Hitos 1x04: Saber retirarse, con María Fernández Ostolaza

En este episodio de Grandes Hitos, abordamos uno de los momentos más universales e invisibles en la carrera de cualquier deportista: la retirada. Junto a Juanma López Iturriaga, Fernando Romay y la psicóloga y exgimnasta María Fernández, exploramos esa “primera muerte” de la que hablaba Falcao, ese instante (o proceso) en que el deporte deja de formar parte activa de tu vida. Lejos de los focos y los aplausos, este episodio se adentra en el duelo silencioso que marca el final de una etapa vital cargada de esfuerzo, identidad y propósito.

María nos guía a través de los matices psicológicos que acompañan esta transición: desde el alivio por dejar atrás la presión competitiva hasta el vértigo del vacío que surge cuando ya no hay entrenamientos, ni rutinas, ni reconocimiento. Con humor y crudeza, Romay e Iturriaga comparten anécdotas de sus propias despedidas, revelando la dificultad de asumir que ya no se es “parte del equipo”, aunque la memoria física y emocional siga pidiendo pista.

Se analiza también el tipo de retirada: la ideal, aquella que uno decide y planifica; la impuesta, cuando te retiran otros; y la abrupta, marcada por lesiones o situaciones externas como la pandemia. Cada una tiene su propia carga emocional y sus consecuencias. Pero en todos los casos, hay algo común: la necesidad de reconstruir una identidad más allá del deporte, de redefinir qué eres cuando dejas de ser deportista profesional.

A lo largo de la conversación, entre bromas, confesiones y reflexiones profundas, aflora una idea clave: cuanto antes se prepare un deportista para su final, mejor podrá asumirlo. Porque en el deporte, como en la vida, retirarse no es fracasar; es cerrar con dignidad una etapa y prepararse para lo que viene. Y como bien resume María, “la gente que sabe perder, se retira mejor”.

