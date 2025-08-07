Grandes Hitos 1x03: Motivarse como un maorí, con Jaime Nava

En este episodio nos adentramos en el universo emocional y psicológico que rodea al deporte a través de una conversación con Jaime Nava, excapitán de la Selección Española de rugby. Junto a Juanma López Iturriaga y Fernando Romay, reflexionan sobre la motivación, las arengas, y los momentos previos al inicio de una batalla deportiva. ¿Cómo se prepara un equipo —mental y emocionalmente— para darlo todo en el campo? ¿Qué papel juegan las palabras, los gestos y el propósito cuando el cuerpo está a punto de entrar en combate?

Desde charlas improvisadas en vestuarios empapados hasta discursos legendarios como el de Nava antes del histórico partido contra Rumanía en 2018, el episodio traza una línea entre lo que se siente auténtico y lo que cae en el postureo. Se analizan los elementos que hacen poderosa una arenga: su brevedad, su oportunidad, su conexión con un propósito mayor y, sobre todo, la autenticidad de quien la pronuncia. Porque no todos los líderes son capitanes, y no todos los gritos movilizan.

Jaime Nava comparte con sinceridad el coste emocional de no haber podido jugar el partido más importante de su carrera por lesión, y cómo convirtió ese dolor en una arenga que resonó mucho más allá del vestuario. Entre anécdotas entrañables, como peticiones de niños para que les grabe mensajes motivacionales, y recuerdos de discursos fallidos, el episodio retrata el valor real de las palabras cuando están respaldadas por los hechos y la conexión humana.

El humor, la humildad y la nostalgia atraviesan esta conversación que reivindica la motivación colectiva frente al individualismo. “Menos yo y más nosotros”, resume Nava, cerrando un episodio que es tanto una oda al compañerismo como una crítica a la teatralización vacía de las emociones. Porque al final, lo que mueve a un equipo no son los gritos ni los discursos épicos, sino el compromiso compartido de hacer algo grande, juntos.

