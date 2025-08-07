Grandes Hitos 1x02: Jugarse la vida, con Armando Rey

En este episodio de Grandes Hitos, nos asomamos al abismo —literal y metafóricamente— con uno de los deportistas más intrépidos y singulares de España: Armando del Rey, pionero del salto BASE y del vuelo con traje de alas. A través de una conversación cargada de adrenalina, humor y reflexión, descubrimos la evolución de un niño que empezó saltando con su bici en circuitos de tierra hasta convertirse en uno de los referentes de los deportes de riesgo más extremos del mundo.

Armando narra cómo su pasión por volar nació casi por casualidad, impulsada por el entorno y por su espíritu inquieto. Desde sus inicios como ciclista profesional patrocinado por Red Bull hasta sus experiencias como paracaidista y saltador BASE, comparte con naturalidad los desafíos técnicos, las sensaciones indescriptibles del vuelo, y la meticulosa preparación que hay detrás de cada salto. Pero también nos enfrenta al lado oscuro de esta disciplina: las estadísticas fatales, la pérdida de amigos cercanos como Álvaro Bultó o Darío Barrio, y el duelo silencioso que deja cada caída definitiva.

La charla, salpicada de anécdotas impactantes y confesiones personales, desmitifica la idea del "loco que busca la muerte" y revela una mentalidad meticulosa, racional y profundamente humana. Armando no solo expone los riesgos físicos de su deporte, sino también los emocionales: el miedo de los seres queridos, el coste psicológico de vivir al límite y la necesidad de encontrar equilibrio en la vida tras haber volado tan cerca del suelo. “Yo ya no salto al límite, ahora salto para disfrutar”, confiesa, reconociendo la transformación que ha vivido tras décadas en el aire.

Este episodio es un vuelo sin paracaídas por la frontera entre la pasión y el peligro, entre la locura y la lucidez. Una conversación que nos hace cuestionar qué entendemos por vida intensa y qué estamos dispuestos a arriesgar por vivirla plenamente. Porque, como dice Armando, al final se trata de eso: de encontrar aquello que te hace feliz, te lleve al borde de un acantilado o simplemente al parque más cercano.

