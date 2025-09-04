Equipo de investigación 3x12: La reina de la cirugía plástica

¿Puede una influencer convertirse en cirujana sin estar colegiada en España? ¿Y operar a decenas de mujeres bajo un nombre comercial, prometiendo “cuerpos de sirena” y vendiendo su imagen como si de una celebrity se tratara? El nuevo episodio de Equipo de Investigación con Gloria Serra se adentra en la peligrosa trayectoria de Kebeya Nessi, una supuesta doctora venezolana que ha viajado en varias ocasiones a España para realizar complejas operaciones de cirugía estética sin tener su título homologado ni licencia para ejercer en el país.

La historia estalla tras el caso de Ingrid, una mujer que acaba en la UCI tras una intervención múltiple que incluye liposucción, aumento de pecho y remodelación de glúteos. Pero su testimonio destapa un patrón: operaciones realizadas en el mismo hospital privado de Cartagena, sin garantías legales ni sanitarias, pacientes sin historial médico ni exploración previa, pagos en metálico en cafeterías o dentro del quirófano, complicaciones graves y secuelas permanentes. Ingrid, como otras mujeres, creía que la operaría Kebeya. La realidad era otra: quien firmaba los informes quirúrgicos era un cirujano español que ahora está siendo investigado.

El reportaje recoge además la voz de Rubén, el hermano de Sara Gómez, fallecida en 2021 tras una lipoescultura en el mismo hospital. Su caso se convirtió en símbolo de lucha contra el intrusismo médico. Equipo de Investigación sigue los hilos que conectan aquel caso con el de Kebeya Nessi: un anestesista reincidente, una cadena de omisiones, centros médicos que evitan responsabilidades, y un sistema que aún no protege del todo a las víctimas de estas prácticas.

Mientras tanto, Kebeya sigue activa en redes sociales, vendiendo consultas virtuales a mujeres de toda España, anunciando nuevas visitas para 2026 y manteniéndose fuera del alcance de la justicia española. El episodio pone el foco en una peligrosa zona gris del negocio de la estética: la falta de control, la vulnerabilidad de las pacientes, y una estructura donde todo parece estar diseñado para esquivar la ley. La investigación ya está en manos de los tribunales. Y lo que está en juego, más allá del derecho a operarse, es el derecho a hacerlo con seguridad.