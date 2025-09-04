Equipo de investigación 3x09: El dulce negocio de las chuches

En apariencia inofensivas, las golosinas esconden una maquinaria empresarial tan millonaria como opaca. España es el segundo exportador europeo y las cifras hablan por sí solas: un mercado mundial de más de 150.000 millones de euros al año. Este episodio de Equipo de Investigación revela los entresijos de un sector que va mucho más allá de los caramelos: desde las tiendas de estética pirata que cobran precios desorbitados a turistas, hasta las nuevas chucherías para adultos que incluyen alcohol, cannabis o incluso setas alucinógenas, a menudo al margen de la legalidad.

El programa arranca con un fenómeno viral: la venta de chuches por TikTok, una fórmula que permite a pequeños comerciantes facturar cientos de euros en pocas horas. Luego pone el foco en las tiendas de estética pirata, que han invadido el centro de ciudades como Madrid, Sevilla o Granada. Con una puesta en escena tematizada y estratégica, estas franquicias venden chuches a precio de solomillo, camuflando el verdadero coste con barriles gigantes y bolsas opacas. El modelo, heredado de negocios albaneses en Croacia, opera con márgenes altísimos y se apoya en turistas desprevenidos.

El episodio también se adentra en las fábricas que dominan el sector en España, especialmente en Murcia, donde se producen millones de kilos al año. Un recorrido por los ingredientes de las golosinas revela lo que muchos prefieren no saber: gelatina de origen animal, azúcar en exceso y colorantes que pueden alterar el comportamiento infantil. Mientras tanto, pequeñas empresas trabajan en opciones más saludables, aunque aún lejos de ofrecer una alternativa real a la golosina clásica.

Pero el capítulo más preocupante llega con las chuches para adultos: gominolas con alcohol, THC o sustancias psicoactivas vendidas como “objetos de colección” para sortear la ley. Algunas se distribuyen incluso con etiquetas que dan instrucciones para su consumo, pese a las advertencias sanitarias. Equipo de Investigación destapa cómo se han producido intoxicaciones graves y muertes en el extranjero, y cómo la laxitud legal permite que productos potencialmente letales estén hoy disponibles en tiendas de barrio o a un clic en Internet.