Equipo de investigación 3x08: El cura: Operación Pájaro Espino

Durante años fue un sacerdote ejemplar: joven, carismático, cercano a los feligreses, volcado en su parroquia y muy activo en actividades pastorales y sociales. El padre Frank oficiaba misas, organizaba excursiones y se implicaba en voluntariados, incluyendo el acompañamiento espiritual en prisiones. Pero su doble vida quedó al descubierto cuando su pareja descubrió un disco duro en el que aparecía él mismo abusando presuntamente de cinco mujeres, todas inconscientes.

El reportaje narra cómo el sacerdote, aclamado por sus parroquianos en Málaga y Melilla, utilizó su posición para captar a sus víctimas en entornos de confianza, a menudo tras fiestas o encuentros sociales. Las mujeres, según la investigación, habrían sido drogadas con sustancias que las dejaban sin sentido, facilitando los abusos sexuales que luego registraba en vídeo. Ninguna de ellas fue consciente de lo ocurrido hasta que la policía las localizó tras la denuncia. El hallazgo, espeluznante, incluye carpetas con nombres y archivos organizados meticulosamente por el propio agresor.

El episodio también desvela la pasividad de la Iglesia una vez supo lo que ocurría. Pese a que el vicario de Melilla fue alertado meses antes de la denuncia formal, no acudió a la policía. La diócesis optó por trasladar discretamente al cura a una pequeña parroquia de la sierra malagueña, alegando problemas de salud, sin informar a la comunidad de los motivos reales. Solo cuando su pareja entrega el disco duro a las autoridades, se pone en marcha una investigación judicial que desemboca en su detención y encarcelamiento.