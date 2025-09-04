Equipo de investigación 3x07: El club de los terraplanistas

¿Y si la Tierra fuera plana? Parece una pregunta absurda en pleno siglo XXI, pero miles de personas alrededor del mundo —y también en España— defienden con convicción esa teoría. En El Club de los Terraplanistas, Equipo de Investigación se adentra en el universo de quienes niegan la evidencia científica y sostienen que todo, desde las imágenes satelitales hasta la Antártida, forma parte de una gran conspiración global. Con el exfutbolista Javi Poves como figura central, el programa radiografía a los rostros más visibles del terraplanismo en España y América Latina.

El episodio sigue el rastro de youtubers, antiguos funcionarios, profesoras reconvertidas en divulgadoras y autodenominados investigadores que promueven esta y otras teorías conspirativas, desde la negación del cambio climático hasta el rechazo de las vacunas. El reportaje documenta cómo estos grupos organizan congresos, venden merchandising y monetizan el contenido que difunden en redes, con millones de visualizaciones y un impacto preocupante en ciertos sectores de la sociedad, especialmente en jóvenes y perfiles vulnerables.

A lo largo del capítulo, Gloria Serra y su equipo enfrentan las afirmaciones pseudocientíficas con evidencias contrastadas y experimentos verificables. Desde imágenes satelitales hasta grabaciones en la Antártida, pasando por análisis astronómicos y entrevistas con científicos, el programa desmonta una por una las creencias del movimiento terraplanista. Pero más allá de lo científico, se aborda la dimensión psicológica y social del fenómeno: la desconfianza hacia las instituciones, el narcisismo colectivo y la búsqueda de notoriedad como motores de la conspiranoia.

El Club de los Terraplanistas no es solo una investigación sobre una teoría extravagante, sino una advertencia sobre el poder de la desinformación en la era digital. El episodio nos muestra cómo las redes sociales pueden amplificar ideas sin base alguna y cómo, en algunos casos, la negación de la ciencia puede tener consecuencias reales, desde el rechazo de tratamientos médicos hasta el desprecio por el conocimiento. Un viaje a los márgenes de la razón que nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto espacio le damos a la mentira?