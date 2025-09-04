Equipo de investigación 3x04: La aceituna, la perla verde del mercado agrícola

Detrás del gesto cotidiano de picar una aceituna en la barra de un bar o en casa, se esconde un negocio multimillonario, una crisis agrícola, una batalla por el origen del producto y una creciente amenaza: el robo masivo en el campo. Equipo de Investigación se adentra en el complejo universo de la aceituna de mesa, uno de los productos estrella de la dieta mediterránea y motor económico de pueblos enteros en Andalucía, como Arahal, donde el 34% de la población vive directamente de su cultivo.

El episodio recorre todas las fases del proceso, desde la recolección manual —cada vez más escasa por la falta de jornaleros— hasta su tratamiento en cooperativas y fábricas que llegan a exportar a más de 80 países. Pero este mercado dorado no está exento de sombras: la importación de aceitunas más baratas desde Egipto o Marruecos, sin la misma trazabilidad ni controles sanitarios que exige la normativa europea, amenaza la supervivencia de los agricultores españoles. Además, el etiquetado opaco impide al consumidor saber realmente el origen del producto que compra.

En paralelo, la aceituna se ha convertido en el nuevo objetivo del crimen organizado rural. Los robos en los olivares se multiplican, las patrullas vecinales se organizan de noche y la Guardia Civil intensifica los controles. Se estima que el 15% de la cosecha se pierde por estos hurtos, lo que se traduce en más de 50 millones de euros anuales en pérdidas. El episodio desvela cómo se infiltran estas aceitunas robadas en el mercado legal a través de puntos de compraventa opacos, intermediarios fraudulentos y documentación falsificada.

Finalmente, el programa aborda también el lado más gourmet y global de este producto tradicional, que ha pasado de la tapa gratuita a las cartas de alta cocina o a las estanterías de tiendas selectas en Nueva York. Pero mientras en el extranjero se paga caro, en origen muchos productores luchan por sobrevivir.