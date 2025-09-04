Equipo de investigación 3x03: Burguermanía

Las hamburguesas ya no son lo que eran. Convertidas en iconos del foodporn y en fenómeno cultural y económico, se han colado en las cartas de restaurantes gourmet, en ferias gastronómicas y hasta en concursos con audiencias masivas. En Burguermanía, Glòria Serra y su equipo investigan un negocio que en España mueve más de 2.800 millones de euros al año y que ha transformado la carne picada en un producto de culto. ¿Qué hay detrás del boom de las hamburguesas? Mucho marketing, ingredientes secretos, batallas legales y premios de dudosa legitimidad.

El programa se adentra en el funcionamiento interno de campeonatos como el de la mejor hamburguesa de España, donde ganar puede suponer una subida del 50% en las ventas y atraer a miles de comensales. Pero también destapa las zonas grises: rankings sin jurados conocidos, intoxicaciones silenciadas, y disputas por la autoría de recetas premiadas. Los concursos se han convertido en una poderosa herramienta de promoción, aunque a menudo más centrados en la viralidad que en el rigor gastronómico.

Además, el reportaje explora los entresijos de la industria: desde la selección del animal —cada vez más vacas gallegas y bueyes madurados— hasta los obradores que procesan toneladas de carne al día. También analiza el papel de los influencers, los fotógrafos de hamburguesas, los food trucks y los restaurantes que diseñan campañas millonarias para hacerse virales. Todo suma en una batalla por atraer a un cliente cada vez más exigente y saturado.

Y mientras el mercado se llena de opciones con panes brioche, salsas secretas y carnes selectas, el episodio también plantea preguntas clave: ¿Qué estamos comiendo realmente? ¿Qué lleva esa hamburguesa que brilla en Instagram? ¿Y cuánto de lo que se promociona es auténtico?