Equipo de investigación 3x02: Las monjas de Belorado

En el que probablemente sea uno de los cismas religiosos más insólitos y mediáticos de la historia reciente en España, Equipo de Investigación se adentra en el conflicto que enfrenta a las Clarisas de Belorado con la Iglesia Católica. Excomulgadas y bajo amenaza de desahucio, las religiosas han abandonado la clausura para reconvertirse en empresarias: regentan un restaurante en Asturias, crían gallinas apadrinadas y venden dulces —y hasta casullas— por internet. Gloria Serra y su equipo consiguen, tras meses de gestiones, entrevistas exclusivas con las protagonistas y su entorno.

El reportaje pone al descubierto un ecosistema complejo de guías espirituales alternativos, acusaciones cruzadas, inversiones millonarias en oro, y decisiones eclesiásticas que han dejado a la comunidad partida en dos. Desde la polémica con el Arzobispado de Burgos por la propiedad del oro vendido tras la excomunión, hasta la batalla por el relato en redes sociales, el caso de las Clarisas de Belorado desborda los límites del convento y se convierte en un fenómeno viral, donde la fe convive con la gestión de empresas, canales de YouTube y crowdfunding.

Entre exorcismos, multas por criaderos de perros ilegales y adquisiciones inmobiliarias, las monjas aseguran actuar guiadas por el Espíritu Santo y por la necesidad de sostenerse tras la pérdida del respaldo institucional. Por su parte, el Arzobispado denuncia irregularidades, impagos y un uso indebido de los bienes eclesiásticos. El conflicto, lejos de resolverse, se recrudece con nuevas investigaciones judiciales por estafa impropia y una orden de desalojo que podría ejecutarse en cualquier momento.

Las monjas de Belorado es un episodio que destapa un universo tan desconcertante como revelador, donde se entrelazan la espiritualidad, la supervivencia económica y la rebelión contra la autoridad eclesiástica.