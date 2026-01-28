28/01/2026 ¿Probará El Monaguillo el roscón de San Valero?

¿Probará El Monaguillo el roscón de San Valero?









El Auditorio de Zaragoza acoge una nueva actuación en el marco de Zaragoza Comedy. Sergio Fernández “El Monaguillo” pondrá sobre el escenario su espectáculo Efectiviwonder. En #MasdeunoZaragoza ha lanzado un reto a todos los oyentes, si alguno de los espectadores le lleva un roscón de San Valero, lo sacará al escenario.

El Monaguillo regresa a Zaragoza con este espectáculo en el que la morriña de la infancia se da la mano con cómo los jóvenes viven hoy en día aspectos como el ligoteo o el ocio.