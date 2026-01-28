ondacero.es
Más de uno Zaragoza

28/01/2026

¿Probará El Monaguillo el roscón de San Valero?

Cartel del espectáculo Efectiviwonder de El Monaguillo
  • 10:29 MIN

¿Probará El Monaguillo el roscón de San Valero?

Espectáculo

compartir
¿Probará El Monaguillo el roscón de San Valero?

El Auditorio de Zaragoza acoge una nueva actuación en el marco de Zaragoza Comedy. Sergio Fernández “El Monaguillo” pondrá sobre el escenario su espectáculo Efectiviwonder. En #MasdeunoZaragoza ha lanzado un reto a todos los oyentes, si alguno de los espectadores le lleva un roscón de San Valero, lo sacará al escenario.

El Monaguillo regresa a Zaragoza con este espectáculo en el que la morriña de la infancia se da la mano con cómo los jóvenes viven hoy en día aspectos como el ligoteo o el ocio.

Temas

  • Sergio Fernández 'El Monaguillo'
  • Más de Uno Zaragoza
  • El Monaguillo
  • Zaragoza
  • humor

Te puede gustar

Informativos Zaragoza Row

Informativos Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer