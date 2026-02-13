13/02/2026 'A Muerte con Diego Peña' en el Teatro del Mercado de Zaragoza

Diego Peña estrena nuevo espectáculo en el Teatro del Mercado. 'A muerte con Diego Peña' se ha estrenado este jueves y estará en escena hasta el próximo 22 de febrero. No pretende ser un espectáculo irreverente ni de humor negro: "es un homenaje que tiene parte de catarsis porque la última vez que estrené fue hace dos años y desde entonces he sufrido varias pérdidas cercanas".

Nada iguala tanto a las personas como la muerte. Con esta idea, el cómico aragonés pretender ofrecer un espectáculo divertido con momentos en los que cualquiera se pueda sentir identificado. "Hay cosas que le digo al público que en realidad me las estoy diciendo a mí porque la única manera que tengo de vencer los miedos es con humor", cuenta Diego. "Está muy subidita la muerte y hay que bajarle un poco los humos", bromea.