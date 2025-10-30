01H 25 MIN

Más de uno Zaragoza 30/10/2025









En Más de Uno Zaragoza hemos hablado de una jornada sobre ludopatía organizada por la Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER) en la que se ha puesto de manifiesto que la ludopatía representa un grave problema de salud pública del que en 2023 Aragón recaudó cerca de 40 millones de euros. Celebramos a la Fundación Los Pueyos por su 50 aniversario y conocemos un informe sobre mujeres sin hogar por razón de violencia de género.

Con los administradores de fincas colegiados conocemos qué requisitos se exigen para la instalación de mirillas digitales. María Gómez Campillo, en su sección de marketing, nos habla esta semana del fenómeno de Halloween. Y nos acercamos al Teatro del Mercado, donde se representa, hasta el domingo, la comedia 'López y François'. En Zaragoza Conciertos nos ha visitado la cantante Danica.