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30/06/2026

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Más de uno Zaragoza 30/06/2026

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En el programa del martes hemos hablado de la huelga de los trabajadores de limpieza, recogida, puntos limpios y taller de FCC, convocada a partir del 7 de octubre, coincidiendo con las Fiestas del Pilar. También hacemos balance del final del periodo de solicitudes del proceso de regularización de personas extranjeras.

Además, conocemos las previsiones turísticas de este verano, marcadas por el eclipse del 12 de agosto; también escuchamos los consejos del presidente del Colegio de Ópticos, Carlos Serrano, para ver el eclipse de forma segura para la vista; y conocemos los nombres de los ganadores de los premios Docentes Referentes de Fundación Ibercaja. Y en el Cara a Cara, Elena Tomás (ZEC) y Sara Fernández (PP) han debatido sobre el modelo cultural del Teatro Principal.

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