01H 23 MIN

01H 23 MIN Más de uno Zaragoza 29/10/2025 magazine compartir Más de uno Zaragoza 29/10/2025 Código copiado









En el programa del miércoles hemos hablado de las tierras contaminadas de La Almozara, después de que la apertura de una zanja para reparar una tubería dejara ayer al descubierto materiales supuestamente contaminados por la actividad de la planta química que operó en el barrio hasta finales de los años 70. Hablamos, además, con un joven aragonés que hace un año, tras la Dana, se desplazó hasta Valencia con varios amigos para ayudar en las zonas afectadas.

Ante la proximidad de Todos los Santos, Carlos Millán, de Gozarte, ha denunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza aún no ha respondido a la solicitud para llevar a cabo, como cada año desde 2008, las populares visitas teatralizadas que llevan a cabo en el Cementerio de Torrero por estas fechas. Sabemos cómo trabaja Coloriuiris, una empresa aragonesa pionera en el sector de las certificaciones digitales. Y con Jesús Pérez Teira hablamos de cine y tele, con la crítica de la película 'Springsteen, deliver me from nowhere' y la serie Entrepeneurs.