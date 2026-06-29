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29/06/2026

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Más de uno Zaragoza 29/06/2026

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Más de uno Zaragoza 29/06/2026

En el programa del lunes hemos hablado de la ayuda que el Ayuntamiento de Zaragoza está preparando para enviar a Venezuela. También recogemos la reivindicación de los vecinos de Valdespartera para defender que el Ayuntamiento de Zaragoza no elimine la línea 56 de bus urbano. Y hablamos de la rehabilitación de la Harinera de Casetas, que estará lista para el uso vecinal a finales de año.

En el comienzo de la campaña de Rebajas, hablamos con la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Sector Textil, Begoña Abad, y con el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. Además, en el tiempo de Club Cámara conocemos la oferta educativa del Colegio Montessori para el próximo curso. Y en el tiempo dedicado a recoger la historia de Zaragoza, Gonzalo Aguado nos ha traído la figura de Juan Bruil, que da nombre al conocido parque zaragozano.

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