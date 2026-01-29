Más de uno Zaragoza 29/01/2026

ondacero.es
Con Lourdes Funes. Hemos celebrado San Valero y nos hemos acercado a la plaza del Pilar para vivir con los zaragozanos los primeros momentos de esta jornada. Pero también hemos hablado de otros temas como la visión de los padres de alumnos del Conservatorio de Música ante la falta de instalaciones dignas. Y hablando de las elecciones, conocemos la denuncia de los sindicatos por la falta de personal en Correos y preguntamos por cómo se realizan las papeletas con las que votaremos en las elecciones del 8F.

Ponemos la mirada también en la vivienda y nos preparamos para el fin de semana acudiendo al teatro del Mercado con Caleidoscopio Teatro, felicitamos a dos Zaragozanos ejemplares como son José Mª Marteles e Ignacio Lahorga. Conocemos cómo desde Zaragozaglitch han hecho viral los videos realizados por IA y tenemos gastronomía y roscón de San Valero con José Miguel Martínez Urtasun.

